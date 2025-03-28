中評現場：如何重振APEC？專家博鰲獻策

“重振APEC：共迎挑戰，共享機遇”分論壇現場（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月28日電（記者 盧哲）在博鰲亞洲論壇2025年年會26日舉行的“重振APEC：共迎挑戰，共享機遇”分論壇上，來自全球的多位重磅嘉賓圍繞新時期APEC的新使命展開討論。與會者普遍肯定APEC為促進貿易與投資自由化便利化所取得的成績，並從多角度提出建議重振APEC影響力，強調堅持開放、強化優勢、機制創新。



博鰲亞洲論壇秘書長張軍在發言中充分肯定APEC為促進貿易與投資自由化便利化、推動亞洲崛起所做出的重要貢獻。他認為，當前國際社會處在一個重要十字路口，面對全球挑戰和困難，應保持長遠的戰略眼光，重振APEC在促進貿易與投資自由化便利化和區域經濟一體化方面的作用，為亞太和世界經濟增添信心和確定性。



張軍就APEC未來的發展提三項建議：一是APEC應堅持開放理念，推進經濟全球化。張軍說，經濟全球化是不可逆轉的歷史潮流。儘管當前經濟全球化遭遇強勁逆風，但仍保持向前發展趨勢。根據聯合國貿發組織發布的報告，2024年全球貿易額預計達到33萬億美元，同比增長3.3%。這表明各國經濟仍深度交織，全球化有很強韌性。事實上，全球發展依然不充分、不平衡，經濟全球化不是“過了”，而是遠未到位。毋庸置疑，當前經濟全球化模式凸顯局限性，需要進行轉型，但必須守正創新。關鍵是要堅持正確方向，推動普惠包容的經濟全球化。要繼續堅持多邊主義，堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，支持明年初舉行的世貿組織第14次部長會取得積極成果，繼續推進區域經濟一體化，努力構建開放型世界經濟。



二是鞏固區域一體化勢頭，進一步釋放發展潛力。要推進高質量實施RCEP，增強RCEP與CPTPP協同聯動，拓展區域合作的深度和廣度。張軍認為，各方應積極推進APEC發起的亞太自貿區進程，落實好去年利馬會議通過的亞太自貿區新願景。中國正在採取措施擴大高水平對外開放，申請加入CPTPP，這具有重要意義，將進一步推進亞太自貿區進程。各方要切實落實《2040年APEC布特拉加亞願景》，構建開放、活力、強韌、和平的亞太命運共同體，為推動亞太經濟發展注入新動力。