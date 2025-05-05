孫冰岩答中評：美移民政策的“白人危機”

國際關係學院國際政治系講師孫冰岩答問。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月5日電（實習記者 陳思遠）日前，中評“思想者論壇”在中評社北京總部舉辦，五位專家學者圍繞“特朗普第二任期美國政策分析與展望”進行討論。國際關係學院知識產權與科技安全研究中心副主任、國際政治系講師孫冰岩回答中評社記者對美國移民政策的提問，他表示，特朗普的移民政策本質上反映了美國白人至上主義和保守主義的回歸。



中評社記者提問道，特朗普第二任期美國政策分析與展望特朗普上台後收緊移民政策，德國、英國等國相繼發布赴美旅行警告，多名具有合法身份的遊客、科研人員在美國邊境被拘留或阻攔入境。這不僅增加了赴美旅行風險，也引發美國社會對國際人才吸引力下降的擔憂。特朗普政府大力收緊移民政策，會給美國經濟和社會發展帶來哪些長期影響？後續是否會對政策進行調整？



孫冰岩表示，特朗普的移民政策主要分為三個部分：打擊非法移民、改革公民權獲取方式以及基於政治和宗教立場的入境政策調整。



打擊非法移民：政治與社會的雙重考量



孫冰岩指出，特朗普對非法移民的打擊力度極大，尤其是針對從美國南部邊境越境而來的移民。他認為，特朗普此次勝選與拜登政府在打擊非法移民問題上的軟弱態度密切相關。美國民眾，包括拉美裔群體，對拜登政府放任大量非法移民入境、搶占就業機會的做法感到憤怒。孫冰岩強調，儘管民主黨通常被認為支持非法移民和多元文化，但實際上，民主黨在移民問題上的立場並非如此。例如，奧巴馬政府在驅逐非法移民方面甚至比特朗普政府更為嚴厲，而拜登政府的放鬆政策則是由於黨內“禁錮派”（指黨內激進派）的壓力，尤其是2020年大選時桑德斯對拜登的影響。

