秦升答中評：美經濟政策恐難長期有效

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員秦升.（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月30日電（實習記者 劉璐璐）日前，中評智庫基金會、中國評論通訊社於中評社北京記者站舉辦了主題為“特朗普第二任期美國政策分析與展望”的中評思想者論壇，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員秦升在回答中評社記者提問時表示，美國為維護自身實力地位而採取一系列的經濟措施，短期來看有效果，但是長期以來會產生負面影響。



中評社記者問道，美國為了維持自身實力地位，在經濟上採取了一系列措施，包括加大實體經濟的投入以及高技術產業投入，設置高關稅增加政府收入，大刀向內裁員、減少開支，削減債務，比如裁撤國際開發署等等措施，這些措施的實行將會對美國經濟造成哪些顯著影響呢？



秦升表示，美國的一系列經濟政策是多方向的，每個方向對美國的經濟影響都不一樣。就對內開刀裁員而言，現實來講，此舉效果可能不佳。他表示，通過政府改革來減少這種開支，這種路徑其實遇到了非常大的阻力，現在的效果並不是很好。他認為，通過關稅來增加收入這一舉措，可能短期內會有一定的效果，但是會打擊包括國內的一些產業，成本提高進而影響到企業的經營。就長期而言，可能會帶來一些負面影響。他強調，在短期內企業不可能立刻減少商品的進口，但是慢慢的移到國內或者是移到其他地方，都是對企業本身成本的增加。