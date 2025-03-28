丁薛祥演講：共迎全球挑戰　共建亞洲家園

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥27日上午在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月28日電（記者 盧哲）中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥27日上午在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式，發表題為《共迎全球挑戰 共建亞洲家園》的主旨演講。



丁薛祥說，今年是中國國家主席習近平提出構建亞洲命運共同體10周年。在各方共同努力下，亞洲命運共同體建設成績斐然，區域經濟一體化進程扎實推進，互聯互通網絡不斷完善，亞洲經濟佔全球比重穩步上升，在實現自身發展的同時，也為促進世界共同發展作出了重要貢獻。當前全球不穩定不確定性因素明顯增多，我們要同心協力、攜手前行，一道推動構建人類命運共同體，共迎全球性挑戰，共建亞洲家園，共創亞洲和世界更加美好的未來。



丁薛祥提出4點建議：一是在增進信任中加強團結合作，尊重彼此的核心利益和重大關切，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。二是在開放融通中推動經濟全球化，堅持開放的區域主義，推進區域經濟一體化和互聯互通。三是在互利共贏中促進繁榮發展，落實好全球發展倡議，加強科技創新合作，更好助力各國發展。四是在和平共處中守護安寧穩定，通過對話和協商解決分歧爭端，營造各國共享安全新局面。



丁薛祥強調，中國經濟運行保持穩定，回升向好態勢更加鞏固，創新發展動能更加強勁，營商環境更加優化，我們有信心實現發展目標，必將為全球經濟注入更多確定性。誠摯歡迎各國企業來華投資興業，積極參與中國式現代化進程、分享中國發展機遇。



丁薛祥表示，博鰲亞洲論壇是開放包容、交流互鑒的重要國際平台。希望各位嘉賓在這裡分享真知灼見，廣泛凝聚共識，為在世界大變局中共創亞洲未來貢獻更多智慧和力量。



以下是主旨演講全文：