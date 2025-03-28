陳曉東博鰲演講：攜手落實全球安全倡議

外交部副部長陳曉東發表主旨演講（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月28日電（記者 盧哲）外交部副部長陳曉東26日在博鰲亞洲論壇2025年年會“聯合國未來峰會之後的全球治理”高端對話上發表題為《攜手落實全球安全倡議 共同守護世界和平安全》的主旨演講。



陳曉東表示，去年聯合國成功舉行未來峰會，通過《未來契約》，發出了加強團結合作、完善全球治理的清晰政治信號，為應對全球性挑戰明確了努力方向。他說，和平與安全是全球治理的頭等大事，也是《未來契約》的核心內容。中方提出全球安全倡議，強調主張走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路，就是為了凝聚國際社會最廣泛共識，為完善全球安全治理、破解人類安全困境提供新思路。



陳曉東說，全球安全倡議目前已得到120多個國家和地區、國際組織支持。我們完全有必要推動倡議與《未來契約》圍繞完善全球安全治理加強對接，協同落實，相互成就。為此，中方主張：一是要以共同安全為目標，尊重和保障每一個國家的安全。二是要以團結協作為原則，踐行真正的多邊主義。三是要以可持續發展為保障，推動實現持久安全。四是要以綜合施策為路徑，統籌維護傳統領域和非傳統領域安全。



以下是演講全文：