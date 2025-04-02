學者聚博鰲談應對美國政策　強調亞洲團結

論壇現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月2日電（記者 盧哲）美國總統特朗普的第二個任期已開始3月有餘，在此期間，特朗普延續單邊主義和“美國優先”政策，以縮小貿易逆差為由對主要貿易夥伴頻頻揮舞關稅大棒。在此背景下，作為全球經濟增長引擎，亞太地區如何應對美國政策帶來的衝擊？在近日舉行的博鰲亞洲論壇2025年年會“美國外交政策走向及其對亞太合作影響”分論壇上，七位分別來自亞洲、美洲、歐洲及澳洲的重磅嘉賓對相關議題展開深入的討論。與會者普遍認為西方主導的時代正在終結，世界正面臨巨大變革，強調亞洲應保持初心、相互尊重、團結一致守護發展的光明前景。



外交部原副部長、中國前駐美大使崔天凱表示，每個國家都希望在價值鏈上提高自己的位置，要從貿易中更多獲利，必須提升自身的競爭力。加收更高的關稅是說明這個國家在下降，他們是缺乏信心的。大家要以客觀、全面、理性的方式看待。



崔天凱說，國際社會面臨的真正問題是在經濟快速發展的背景下怎麼解決好社會公平問題，保持文化特性問題，維護自然環境的問題；在經濟結構大調整的背景下，怎麼維護地區和世界和平的問題。這方面亞太地區做得很好，也有很多成功的經驗要堅持下去，包括相互尊重，照顧彼此的舒適度，包括強調共同利益，用和平方式解決可能的分歧。他強調，亞太地區國家要守住我初心，保持傳統，發揚好優勢，不管外頭風高浪急，我們的地區才能有光明的前景。



外交部原副部長、中國前駐美大使、博鰲亞洲論壇原秘書長周文重表示，美國現在確實面臨很多問題，是因為美國的產業空心化、經濟金融化所造成的，所以特朗普政府不應該甩鍋，應該從自身尋求解決方案。