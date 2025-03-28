中評側記：博鰲論壇場外的椰風海韻與零碳目標

在論壇的新聞中心北門前這個看似泳池的熱門打卡地——它其實是光伏地磚，而且每年能發出一萬多度的電（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月28日電（記者 盧哲）以“在世界變局中共創亞洲未來”為主題的博鰲亞洲論壇2025年年會25日至28日在海南博鰲舉行。中評社記者每日在博鰲東嶼島（博鰲亞洲論壇永久會址所在地）的會場與新聞中心之間穿梭，近日天氣晴朗，記者在緊湊的步行換場中也“爭分奪秒”感受到島上明媚清爽的椰風海韻。其實，在這座島上，除了會址與美景之外，會場外“零碳”標識也是一大特色——而這不僅是裝飾與宣傳，更是博鰲對科技與環保的不斷嘗試。



綠色、低碳是博鰲亞洲論壇年會近年來出現的高頻詞彙，而且它由藍圖變為了實景，有了“可觸可感”的零碳場景，低碳科技遍布會場，源源不斷供應綠能，默默無聞實現減排。



在論壇的新聞中心北門前，有一個看似泳池的熱門打卡地——但它其實是光伏地磚，而且每年能發出一萬多度的電。



在博鰲亞洲論壇會場的“零碳Bar”，向記者傳遞了一些“低碳”與“零碳”的理念。喝完的塑料瓶，可以先用空瓶子兌換“碳幣”；可以選用“低碳咖啡”“零碳牛奶”。而咖啡機也是以園區內的綠電為動力，廣告牌、包裝盒也採用可再生資源製作而成。現場還展示了低碳製作的服飾——三杯咖啡的咖啡渣，加上五個塑料瓶，就能做出一件襯衫。