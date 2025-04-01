吳士存答中評：台當局阻礙民間交往錯上加錯

中國南海研究院學術委員會主席、中國—東南亞南海研究中心理事會主席、華陽海洋研究中心理事長吳士存（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月1日電（記者 盧哲）中國南海研究院學術委員會主席、中國—東南亞南海研究中心理事會主席、華陽海洋研究中心理事長吳士存近日在博鰲亞洲論壇接受中評社記者訪問時表示，如果台當局不回到“九二共識”，將是一個死結。台灣在“台獨”的路上走得越遠，面臨的困境、危險會越大。他強調，兩岸應該加強民間交往，台當局阻礙民間交往是錯上加錯。



以“在世界變局中共創亞洲未來”為主題的博鰲亞洲論壇2025年年會25日至28日在海南博鰲舉行。吳士存在參會期間接受中評社記者採訪，談到台灣現狀。



吳士存說，如果台當局不回到“九二共識”，“我認為這將是一個死結。在‘台獨’的路上越走越遠，面臨的困境、面臨的危險會越來越大，這一點恐怕是要向台灣賴清德當局說清楚的。”吳士存強調，“違背‘九二共識’、謀求台灣‘獨立’或者‘一邊一國’，這點絕對是死路一條，這點應該看得越來越清楚了，尤其是在特朗普2.0版之後。”



賴清德上任以來極力渲染“大陸威脅”，用各種方式一再誤導台灣民眾的兩岸關係認知，近來更是動作頻頻，加劇兩岸政治對立，兩岸民間交流合作受到阻礙。吳士存指出，“因為它在害怕。台當局用恐嚇民眾的方式阻礙兩岸交流，就是源自於害怕”。吳士存表示，台灣應該坦然面對交流問題，民間交流應該鼓勵。“兩岸都是中國人，這是起碼的共識。”吳士存強調，“台當局阻礙民間交往是錯上加錯。”



