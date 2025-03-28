快評：柯建銘“持杖”橫行　配合“全面鬥爭”

中評社快評／民進黨黨團總召柯建銘27日傍晚率黨團成員在“立法院”議場前舉行記者會，並貼上封條封鎖議場大門，聲稱“沒有協商，沒有開會”。柯建銘率團“查封國會”，將其“持杖”橫行的行為推到新高度。



此前兩天，“立法院”處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，柯建銘手持拐杖敲擊桌面，拐杖突然飛出，砸傷國民黨“立委”徐巧芯，致其手肘挫傷瘀青。民眾黨“立委”黃國昌爆料，25日晚柯建銘還衝進韓國瑜休息室“拿拐杖砸破杯子”，讓他當場傻眼。



國民黨團26日指責柯建銘暴力失控，宣布將其送交紀律委員會。徐巧芯指柯建銘濫用拐杖，將其作為攻擊武器，行為已嚴重越界，依法應負起責任。



從“打斷拐杖”到“查封國會”，柯建銘恃勢凌人。柯建銘所恃的勢，一是民進黨執政權在握，濫權而不受節制；另一是柯建銘帶頭推動的大罷免持續升溫，在野反制軟弱無力。此外，柯建銘是民進黨的“萬年總召”，與賴親近，“持杖”橫行正是賴的“全面鬥爭”所需要的。



柯建銘“持杖”橫行，傷人必自傷。前“立委”郭正亮認為，柯建銘就是徐巧芯罷免下莊的利器。“罷免徐巧芯，就是支持柯建銘當院長，有沒有feel？”郭正亮說，甚至連不是支持國民黨的民眾也會怕到大喊不行，非藍軍也會嚇到出來反罷。



柯建銘恃勢凌人不知節制，已近暴力失控，緊接下來還不知會做出什麼。