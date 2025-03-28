美國會預算辦公室：8月將無力支付賬單

中評社北京3月28日電／據新華社報導，美國國會預算辦公室26日警告，如果國會無法及時提高債務上限或暫停債務上限生效，美國聯邦政府最早將在8月面臨沒有足夠資金按時支付所有賬單的情況，可能發生債務違約。



債務上限是指美國政府根據國會授權為了履行現有法定義務而能夠舉借的債務總額。國會預算辦公室在一份報告中說，2023年6月3日，國會將債務上限暫停生效直至2025年1月1日。2025年1月2日，債務上限恢復，調整為36.1萬億美元，這是前一天未償還的債務金額。



此後，美國財政部採取“非常規措施”以補充現金餘額並維持政府運轉。根據財政部最新數據，美國國債已經超過36.2萬億美元。



國會預算辦公室表示，如果債務上限保持不變，政府通過既定的“非常規措施”借款能力可能會在2025年8月或9月耗盡。在8月和9月，財政部的借款通常比其他月份更多，主要是這兩個月發放較多新的學生貸款。



債務違約出現的時間點可能提前，也可能延後。如果政府借款需求遠高於國會預算辦公室的預測，美國財政部可能在5月下旬或6月就耗盡資金。



國會預算辦公室說，如果債務上限未能提高或暫停生效，財政部將無法發行新債（到期或贖回債券的置換操作除外），這一限制最終將導致部分政府款項支付延遲、國債違約，或兩者同時發生。“這些情況可能導致信貸市場動蕩、經濟活動受阻以及財政部借款利率急劇上升。”



2024年12月，在美國國會兩黨就三個月短期支出法案進行談判期間，當時尚未就職的當選總統特朗普要求將聯邦政府債務上限暫停生效兩年，直至2027年1月30日，但這一方案沒能在眾議院得到大多數議員支持，最終國會通過的短期支出法案未包含關於債務上限的條款。