林定國：香港普通法制度兼具三優勢

林定國出席“人民法院涉外涉港澳系列專題講座”第一講。（圖片來源：林定國社交媒體賬號） 中評社北京3月28日電／據大公文匯全媒體報導，律政司司長林定國27日在北京出席“人民法院涉外涉港澳系列專題講座”，分享在“一國兩制”下香港普通法制度的歷史脈絡、特點、發展，以及其獨特優勢如何助力國家發展。



林定國在社交平台發文表示，根據“一國兩制”的原則，香港普通法制度具有無可比擬的優勢，特點包括“國際化”、“高水平”及“信譽好”。如何充分利用這些特點，並將兩地之間的制度差異轉化為“制度之利”，不僅是貫徹落實“一國兩制”的關鍵，也是香港法律界在服務國家發展中需著力的重點之一。



林定國列舉七大方向，說明香港如何透過發揮普通法制度優勢服務國家發展。



首先，透過內地與香港民商事司法協助安排，銜接兩種法律制度；第二，透過“港資港法”及“港資港仲裁”，為兩地民商事案件提供更多選擇；第三，透過粵港澳大灣區律師、特邀調解組織以及調解員，助力大灣區法治發展。第四，通過香港國際法律人才培訓學院，為國家培養涉外法律人才。第五，建立與中央及地方有關部門的合作機制，透過建立恒常化對接平台、簽署合作協議等深化交流；第六，積極參與國際事務，例如與外國就司法互助關係作出適當安排，以及通過即將在香港成立的國際調解院總部，助力國家涉外法治發展；第七，吸引更多國際法律組織落戶，打造香港國際法律樞紐地位。



林定國表示，憑藉普通法在多元商業糾紛處理及國際認可度方面的優勢，再結合內地不斷完善的法治體系，兩地能更深層次地推動經濟互通與合作，充分體現“一國兩制”的制度活力。