﻿蔡若蓮：港明年辦亞太國際教育協會年會

教育局局長蔡若蓮在印度德里出席2025亞太國際教育協會年會暨展覽，從協會主席Venky Shankararaman（中）手中接過會旗。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月28日電／據大公網報導，教育局局長蔡若蓮昨日（27日）出席在印度德里的2025亞太國際教育協會年會暨展覽，在會上從亞太國際教育協會主席Venky Shankararaman 接過會旗，宣布下屆年會暨展覽在香港舉行。



亞太國際教育協會年會暨展覽是全亞太區最具規模的教育年會，明年的會議2月23日至27日舉行，由香港中文大學主辦。蔡若蓮在今年年會閉幕典禮上致辭時表示，香港作為亞洲國際都會，匯聚全球聯通優勢、世界級基建設施和豐富文化，定可為所有參加年會的來賓帶來獨一無二的體驗。蔡若蓮亦指粵港澳大灣區是世界級創科樞紐，提供大量學術合作機會。她誠邀海外夥伴明年來港出席年會，與香港以至世界各地的教育界代表建立教學和研究的協作關係。



蔡若蓮以“留學香港”主題演講，指出香港擁有五所名列世界百強的公帑資助大學，而整個城市充滿活力、重視生活質素和安全，在教學與研究均追求卓越成就。香港著力發展成為國際專上教育樞紐，是理想的升學目的地。



蔡若蓮參觀在場的香港館，瞭解各教資會資助大學的宣傳推廣，亦與不同國家和地區的代表交流。