關稅衝擊擴大　美恐爆發股災

美股高位回落，但股價仍偏貴，納指平均預測市盈率高達30倍，存在調整空間。（大公報） 中評社香港3月28日電／美國對進口汽車加征關稅，正面對日本等多國實施報復性關稅的反擊，加劇滯脹危機，並有可能陷入衰退。目前美股從歷史高位調整不足一成，反映市場仍然低估關稅戰對美國經濟造成的重大衝擊，投資者須警惕股災出現。



大公報報導，近月美股走勢急轉直下，三大指數由升轉跌，道指、標指、納指年內跌幅逐步擴大，其中標指從歷史高位回落7%，納指對比高位累跌約12%。近期美股走勢是跌多升少，而反彈力度有限，特別是科技股，市值蒸發數萬億美元，投資者信心受重挫，美股跌勢有可能一發不可收拾。



加關稅自損經濟 日本擬反制



事實上，近月美股插水，跑輸全球股市，正是美國加稅自吃苦果，投資者憂慮滯脹危機加劇，大舉拋售股票離場。美國對所有進口鋼鋁產品加征25%關稅，又計劃對進口汽車加征25%關稅，並醞釀加征木材、藥物及半導體關稅，正迅速面對全球多國實施報復性關稅。例如歐盟、加拿大相繼向美國數百億美元商品加稅，日本首相亦正式表態，不排除對美國加征汽車關稅的做法採取反制措施，令美國四面受敵，經濟勢受重創。



大行籲沽空美元 最壞情況未到



即使美股高位回落，但股價仍偏貴，納指平均預測市盈率高達30倍，存在調整空間。



值得留意的是，美國財赤及債務風險急升，華爾街大行摩根大通發表分析報告，加入看空美元行列，摩根通建議做淡美元。事實是特朗普關稅政策造成負面經濟影響，對美元構成拖累。近月美匯指數拾級而下，年內跌幅擴大至4%，最終有可能失守100點大關，令美元資產吸引力進一步下降，華爾街股市及美國國債沽售恐更猛烈，市場憂最壞情況未到，美股跌幅或擴至兩、三成。



美元資產受壓，美國財赤、債務持續惡化，本年度首五個月赤字為1.15萬億美元，單是2月財赤便高達3000多億美元，美國國債價格反彈乏力，近日30年期國債息走高，昨日升越4.7厘，長債息高企，只會加速美股泡沫爆破，美國正面臨2008年以來新一波金融危機。



美國關稅政策損人不利己，隨著企業業績走樣、經濟急下行，市場投資信心潰散，須提防華爾街爆發股災。