香港私樓指數首兩月跌1.6%　創八年半低

預算案利好消息並未反映在今年首兩個月的樓市表現中，故樓價仍持續調整。（大公報） 中評社香港3月28日電／大公報報導，特區政府於上月底將繳付最低印花稅的樓價上限提升至400萬元，消息並未反映在今年首兩個月的樓市表現中，故樓價仍持續調整，差餉物業估價署公布最新私人住宅的樓價走向，其中2月份的私樓售價指數報284.7點，連跌3個月，跌幅約2.33%，創2016年7月後的逾8年半新低，按月跌0.87%，今年首兩個月累跌約1.56%。



業界相信，由於目前股市氣氛好，加上細價樓的印花稅成本下降，樓價短期內料會止跌回穩。



差估署各類單位的分類樓價指數方面，首兩個月跌幅最小的是實用面積小於431方呎的A類細單位，只跌約0.69%，表現遠較其他類單位及整體樓價平穩。表現最差是實用面積431至753方呎的B類中小型單位，及753至1076方呎的C類中大型單位，首兩個月分別下跌約2.01%及2.5%，其最新指數各報277.5點及269點。實用面積逾1076方呎的D類大型及E類超大型單位，兩個月的跌幅各約1.75%及1.95%。



世邦魏理仕香港估值及咨詢服務部執行董事郭偉恩表示，政府上月將價值400萬元以下的住宅單位印花稅，由1.5%稅率減至只需100元，加上港股升幅顯著帶動整體樓市氣氛趨向正面，相信樓價短期應止跌。然而由於發展商正大力推售庫存來滿足目前被壓抑的需求，短期樓價較難出現強勁反彈。目前樓市﻿復甦主要出現在樓齡較新的物業，而樓齡較高的單位仍面臨下調壓力。



萊坊：樓價下半年開始回升



萊坊高級董事及大中華區研究及咨詢部主管王兆麒表示，樓價首兩個月累跌近1.6%，主要反映財政預算案前的市場情況，隨著預算案宣布減印花稅利好消息，細價樓的表現將會逐漸向好；加上美國去年12月再減息0.25厘後，預料本港樓價於今年上半年見底，短期內則在谷底反復徘徊。由於美國下半年或再減息半厘，發展商的貨尾量也會逐漸減少，他預測在有更多投資者入市下，樓價在下半年會開始明顯回升，全年有機會升5%。

