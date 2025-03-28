善用水資源　將軍澳海水化淡廠前年投產

將軍澳海水化淡廠於2023年12月開始投產。圖示化淡廠的逆滲透淨化大樓。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月28日電／據大公網報導，香港超過80%飲用水來自東江水。為確保香港供水安全及穩定，政府採取雙管齊下的策略，重點控制食水需求增長，利用多元化的水資源提升食水供應的應變能力，抵禦氣候變化帶來的影響，提升本港供水韌性。淡化海水作為一種不受氣候變化影響的水資源，使水資源組合多元化。



可提供5%額外食水供應



水務署機械工程師／新界東區（濾水廠）凌統表示，為發展多元化的水資源，將軍澳海水化淡廠已經在2023年12月開始投產，化淡廠最多為香港提供約5%的額外食水供應，配合北港濾水廠及將軍澳食水主配水庫的運作，為西貢及九龍東和港島部分地區提供食水。不過，利用逆滲透技術生產食水，需要使用較多能源，海水化淡供水成本會較本地收集雨水和輸入東江水為高，只能當做一種應急手段及增強供水韌性的輔助作用。



政府還透過多種多元化的水資源增加香港供水的韌性。例如石湖墟再造水廠已於2024年3月開始投產，為新界東北部地區（包括上水和粉嶺）供應再造水作衝廁用途；安達臣道發展區的中水重用設施亦已於2024年年底落成，並在2025年開始，按該區的人口發展，逐步改變以中水在區內作衝廁用途。



在控制食水需求增長方面，水務署正在推廣節約用水及加強用水流失管理，包括透過實施智慧供水系統以達至更佳的需求管理效果，例如利用安裝智慧水錶以加強節水意識及實施水壓管理以減少失水。