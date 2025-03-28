彭章英：探索色彩的治愈力量

二〇二四年十二月，彭章英在廣州南沙國際會展中心參加“多多俠·產投杯”創新創業項目路演賽。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京3月28日電／據人民日報海外版報導，彭章英，陶術工作者。她致力於探索色彩心理學在陶瓷中的治愈力量，以當代藝術豐富中國陶瓷，傳播陶瓷文化。



夢想起航



彭章英畢業於中央美術學院國際預科純藝術專業。2015年，她赴英國金斯頓大學深造。



本科畢業展上，彭章英策劃了一場題為“留下你的顔色和形狀”的彩色橡皮泥互動裝置藝術展，吸引了400餘名觀眾參與互動。她將不同顔色的橡皮泥圈懸掛於展廳上空，每個圈內嵌入一張溫馨的黃色卡紙。參與者挑選心儀的橡皮泥圈，發揮創意，捏制獨一無二的彩色橡皮泥作品，附在卡紙上。



這些個體的藝術作品匯聚起來，共同構築了一個充滿生命力的色彩矩陣。“參與者都很喜歡我的互動裝置藝術展，並期望能有周邊產品來紀念這段美好時光。這份來自觀眾的心聲，成為我的創業初衷。”彭章英說。



2018年，本科畢業後的彭章英選擇回國。她來到景德鎮，開始探索陶瓷色卡與非遺絞胎工藝，並進行短期市場調研。同年，彭章英創立了自己的陶瓷首飾品牌“小小”。她介紹道：“這個品牌名寓意著：小小陶火，可以燎原。我心中的理想就像小小的星火，點燃著我，驅使我不斷向前，用色彩點亮一個全新的世界。”



2019年，彭章英再次前往金斯頓大學攻讀研究生，她專注於色彩心理學、陶瓷色卡和大型互動裝置藝術的研究。“我立志一定要做出獨一無二的、具有色彩心理學治愈意義的精神內核產品。”她說。



在深入研究色彩的過程中，彭章英廣泛搜集了市面上所有的潘通色卡。她堅信：“要達到獨一無二，就必須將每個人的性格色彩融入其中。”於是，她將紅、橙、黃、綠、青、藍、紫等基礎色調重新編排與組合，創新性地開發出4萬組性格色彩潘通色卡系統，旨在滿足不同消費者對色彩的心理需求。