水諮會主席：見證東江水質不斷提升

中評社北京3月28日電／據大公網報導，由公眾人士及政府代表組成的香港水務咨詢委員會，每年到內地考察東江水供水系統，實地瞭解東江水輸往香港的情況。水務咨詢委員會主席關繼祖參與考察近八年，見證著水質的不斷提升。



河道清澈 再現魚類蹤跡



關繼祖談到在內地考察的所見所聞，他印象最深的是見到河道內重新出現魚的蹤跡，“約六、七年前，我去考察河道的時候，還見不到魚的蹤跡，而近兩年就見到這些魚重新出現在河道內，這些魚是只會生活在水質優良、清澈的水域。”



“和我們一同參觀河源新豐江水庫的官員，常常在考察結束後直接舀起水喝起來。”關繼祖說，要維持水質清澈、乾淨，離不開廣東省在保護水源的不懈努力。他舉例，河源為保持水源質量，禁止了受保護範圍內的采石、開礦及大規模禽畜養殖等污染性活動，亦遷走東江河道附近具污染性的工廠等，甚至限制周邊的旅遊業，“限制產業開發，必然會放緩整個經濟發展，可謂是為了保護水源而做出‘犧牲’，這等決心是我們應該感恩的”。



粵采“河長制” 管制污水排放



關繼祖表示，廣東省近年實行“河長制”，任命相當於副市長級別的官員管理河道，負責管制污水排放、釣魚、市民誤闖河道等行為；而流域周邊亦設置二維碼，供居民檢舉及報告不合規行為，相關檢舉一經上報，即會派人跟進調查，保障東江水的水源安全。