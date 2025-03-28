潮汕闖客憑“僑批”在泰國拼出全球珠寶版圖

圖為李嘉淳（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京3月28日電／據中國僑網微信公眾號報導，“我從小‘吃’僑批長大。家族中的長輩早年赴泰國打拼，靠著堅韌和拼搏在異鄉闖出一片天，無論身處何地，他們不忘家鄉親人，定期通過僑批寄錢回家，支撐家族的生活和下一代的教育成長。”博鰲亞洲論壇2025年年會·華商領袖與華人智庫圓桌會議26日在海南博鰲舉行，泰國華人青年商會會長李嘉淳在接受“僑商道·博鰲華商錄”專訪時說道。



誠信、團結與敢闖潮汕商人的全球闖蕩之路



李嘉淳出生於汕頭，14歲便到泰國跟隨家人經營生意。他從零開始，逐步學習吸取珠寶貿易的相關經驗和知識。1993年，18歲的李嘉淳在泰國創建永泰珠寶有限公司，從事珠寶貿易生意，開設珠寶加工廠。



“我對潮汕人誠信、團結、敢闖的精神有深刻的感悟。”李嘉淳回憶，早年間，祖父輩在泰開火礱（即碾米廠），從最基礎的勞工做起，一步步積累信用，靠著“寧可虧本，不可失信”的原則，逐漸贏得客戶和合作夥伴的信任。誠信不僅是商業道德，更是潮汕家族世代相傳的立身之本。在商場上，哪怕再艱難，都堅守承諾。潮汕商人之所以能在全球闖蕩，靠的不只是商業智慧，更是那份“話講出，一定做到”的信用擔當。



在潮汕文化中，“家族”始終占據核心地位。潮汕家族企業的經營模式往往以家庭為單位，講究長幼有序、分工明確、團結互助，每個成員都肩負起相應的責任。李嘉淳說：“在我個人的成長過程中，家族長輩們教導我，生意不僅是賺錢的手段，更是維繫家族榮耀、傳承文化的一部分。因此，無論是在泰國發展，還是到家鄉投資，我都始終牢記潮汕人富而思源的理念，盡己所能地反哺家鄉，幫助更多年輕一代潮汕華商成長。”



直播帶貨＋跨境電商中泰珠寶產業共舞新零售時代



自2018年中國國際進口博覽會舉行以來，李嘉淳已連續7年參加。回顧歷屆參加經歷，李嘉淳從中感受到中國消費市場的升級與變化。



“近年來，中國消費者對珠寶的需求從簡單的裝飾功能，逐漸轉向對個性化和高品質的追求。他們更注重珠寶的設計感和獨特性，這促使我們在設計上融入更多創新元素，以滿足多元化的市場需求。”