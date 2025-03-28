衛生防護中心：冬季流感結束　新冠轉趨活躍

中評社北京3月28日電／據大公網報導，衛生署衛生防護中心昨日宣布，冬季流感季節在經歷11個星期後結束，但隨著天氣回暖，新冠感染個案踏入三月後上升，社區傳播風險正在加劇，同時預計今年夏季有較大機會出現流感高峰。



衛生防護中心總監徐樂堅昨日在記者會上表示，新冠病毒最近兩周轉趨活躍，新冠病毒檢測陽性比率、污水監察人均新冠病毒含量均有上升趨勢。污水監測截至3月22日，人均新冠病毒含量為每公升約260000拷貝，較截至3月15日的一周每公升約85000拷貝顯著上升。



徐樂堅說，數字統計預測今年夏季有一半機會出現流感季節，市民應積極接種季節性流感疫苗。政府積極籌備來季的流感疫苗接種計劃，包括與疫苗供應商瞭解來季採購安排、計劃為所有學校提供噴鼻式滅活流感疫苗，研究為參與疫苗資助計劃的私家醫生採購部分流感疫苗。



接種疫苗減流感嚴重個案



剛過去的冬季流感季節，於1月下旬至2月上旬達至高峰，其後逐步回落。徐樂堅說，今次流感季節持續約11星期，較去年近30周短，甲型H1持續是主流病毒。截至本月23日，各項接種計劃共接種約207萬劑疫苗，創歷史新高，較上一流感疫苗接種季度同期增加約12.2%，超過上季整體約187萬劑的接種劑數。



今次流感季節共有488宗成人嚴重個案，與同樣是甲型流感病毒株為主的2018／19年度冬季流感季節比較，減少約兩成；兒童流感有10宗嚴重個案，沒有死亡個案，較2018／19年度流感季節的24宗（包括1宗死亡），減少近6成。



徐樂堅說，流感嚴重個案顯著減少，與更多人接種流感疫苗有關。所有相關年齡組別的接種率均較上一季度同期上升。