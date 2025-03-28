鼓勵私醫延長服務　減輕急症室負擔

中評社北京3月28日電／據大公網報導，公立醫院明年起調整收費，社會關注醫管局夜間門診不足，市民或仍會輪候急症室。醫管局行政總裁高拔陞表示，明白市民短時間內難以改變求醫習慣，公立醫院普通科門診夜診服務需視乎實際需要，每區各有不同。有立法會議員表示，私家診所開設夜診難以達至收支平衡，認為政府應加強夜診配套，例如普通科門診安排一至兩名醫生輪更當值。



醫管局主席範鴻齡表示，未來一年會有連串措施提高效率，加強節流，目標每年節省開支2%，形容減少0.1%開支已是1億元，足夠新聘100個新醫生。



醫管局現時轄下有74間普通科門診，少於三分一提供夜診，診症時間最遲至晚上10時。社會關注醫管局會否擴大夜診服務及延長時間。高拔陞昨日表示，醫管局每年會增加普通科門診服務量，日後做法需要視乎實際需要，每區情況不同，暫時難以一概而論，並指出配套上一環扣一環，公私營合作同樣重要，鼓勵私家診所延長晚間服務時間。他又稱，以往有私營醫療機構開設夜診時段，但因收費與公院急症室有很大差距，導致“沒生意”。



醫管局新界東醫院聯網急症科顧問醫生鄭志雄表示，絕對認同部分病人未必懂得如何準確判斷病情嚴重性，但有些是明顯不屬於急症範疇，例如傷風感冒、肚瀉、輕微拉傷等，甚至是為了取病假紙，就不應到急症室求醫。他強調，並非叫病人“有病都不要去急症”，若有“灰色地帶”，例如心跳加速，仍應交由專業醫護評估，包括進行心電圖檢查。



醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，本港以往有不少夜間私家診所，但因病人較少而結業，有家庭醫生轉至晚上10時、11時才關門。他認為政府可設立網頁，讓市民找到夜間營業的醫生。他又說，以往公立醫院急症室旁邊曾設家庭醫生服務，但較少病人使用。隨著公院提高收費，市民使用服務的誘因上升，建議醫管局考慮重推。至於普通科門診，他認為可於夜間安排一至兩個醫生輪更看診。