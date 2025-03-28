廉署將辦國際賽　善用科技打擊貪污

中評社北京3月28日電／據大公網報導，廉政專員胡英明接受專訪，回顧廉政公署去年工作的亮麗成績，並分享今年的計劃。香港國際廉政學院於去年成立，已為海外反貪機構舉辦23次培訓，吸引超過70個國家逾2200名反貪人員參與；與聯合國毒品及犯罪辦公室和七個國家的反貪機構簽訂合作諒解備忘錄；以及與聯合國毒罪辦和國際反貪局聯合會合作編制《加強青年參與反貪腐倡議》全球政策指南等，推進全球的反貪發展。



胡英明形容去年是廉署十分“精彩”的一年，而今年與各個國際反貪戰略夥伴的合作，“可以說是廉署51年來，國際合作項目最多、最繁忙的一年”。



在本地防貪反貪工作方面，廉署近年革新了宣傳教育策略，特別是牽涉重大民生方面的，例如樓宇維修、金融保險界、建造業等範疇。



在與內地和澳門的交流與合作方面，胡英明表示，由國家監察委員會、廉署及澳門廉政公署編制的大灣區廉潔營商指南將於今年中完成，為跨境營商企業提供專業防貪指引。香港國際廉政學院亦會於今年4月和5月分別夥拍廣東省企業內部控制協會和香港中國企業協會，為跨境企業和內地資本在港註冊的企業的高管人員，舉辦反腐敗專業課程。



在國際交流方面，胡英明表示，廉署去年透過香港國際廉政學院提供培訓，以及與聯合國毒罪辦、國際反貪局聯合會的合作和深度交流，持續向國際推廣香港的良好法治、公平營商環境，以及“一國兩制”的有效實踐及優勢。



與聯合國毒罪辦合辦多項活動



對於今年的工作計劃方面，胡英明預告廉署9月將與聯合國毒罪辦和國際反貪局聯合會，合辦全亞洲首個、以世界不同國家和地區青年使用科技打擊貪污為主題的程式編寫比賽，讓各國IT精英就腐敗問題，透過善用創新科技提出解決方案。此外，廉署與聯合國毒罪辦合作編制的《監獄貪污風險管理指南》將於明年4月一個有關防止犯罪的會議上推出。



外訪方面，廉署7月將派員到泰國舉辦東南亞區域性的加強青年參與反貪腐倡議課程。胡英明亦將於4月下旬率團訪問文萊、印尼及新加坡。