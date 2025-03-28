美歐“分道揚鑣”與世界格局的深刻調整

左圖：美國副總統萬斯（左）的夫人烏莎（右）即將出訪格陵蘭島。右圖：格陵蘭島居民15日在努克舉行反美示威。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月28日電／據大公網報導，過去幾百年來，直到第二次世界大戰結束後，毫不誇張地說，歐洲的歷史是一部戰爭史。隨著現代國家在16世紀的興起，歐洲國家之間大大小小的戰爭多不勝數，而兩次世界大戰的破壞力和殘酷性更是令人震驚。不過，第二次世界大戰結束後，即便東西方冷戰爆發，但歐洲在過去數十年卻因為得益於美國主導的北大西洋公約組織（北約，NATO）所發揮的保護效用，基本上能夠維持和平的狀態；而歐洲國家更能夠在經濟上一步步走向高度整合，並最終在1993年成立了全球最大和市場整合度最高的區域經濟共同體——歐盟（European Union）。



蘇聯解體和東歐巨變後，歐盟和北約都陸續把一些東歐國家和部分前蘇聯加盟共和國納入其中。俄烏衝突發生後，原來拒絕參加北約的芬蘭和瑞典也最終選擇加入，令北約進一步擴大。長期以來，縱使歐洲國家之間在不少問題上比如移民、環境保護、規管和債務意見不一、齟齬叢生，但歐洲的團結卻大體上沒有受到威脅。比如，2020年英國退出歐盟雖然對歐洲的團結帶來一定衝擊，但在安全問題上英國與歐洲國家仍然維持相當合作，而彼此的合作程度又因為俄烏衝突而大為加強，所以“英國脫歐”（Brexit）對歐洲團結的影響有限。



毫無疑問，美國對二戰後歐洲的團結發揮了至關重要和不可取代的作用。如果美國不再願意維護歐洲的團結、削減對歐洲在戰略上的承擔和保證、做出損害歐洲安全和利益的行為、刻意分化歐洲國家、或者對歐洲的戰略重視程度下降，則儘管歐洲國家仍然竭盡全力維持團結，效果也會大打折扣。



第一次世界大戰爆發前，美國大體上奉行其首任總統華盛頓的忠告，盡可能避免涉足歐洲的大國戰爭，從而維護美國的穩定和團結，以及防止美國的立國精神被玷污。一戰爆發後，由於德國一再挑釁，美國無奈參戰。戰爭結束後，儘管美國總統威爾遜（Wilson）意圖通過成立國際聯盟（League of Nations）來終結大國博弈，重塑國際秩序尤其是歐洲秩序以達至世界和平，但在國內孤立主義者反對插手歐洲政治下，美國卻拒絕參加該組織，遂使歐洲國家之間的衝突不但沒有止息，反而愈趨激烈，最終引發了第二次世界大戰，而美國亦為了阻止歐洲被德國主導而不得不再次捲入歐洲的戰爭。