特首政策組與全國港澳研究會合辦兩會研討會

全國港澳研究會和特首政策組在政府總部合辦全國“兩會”精神與“新時代香港融入國家發展大局”專題研討會。（圖片來源：香港政府新聞處） 中評社北京3月28日電／據大公文匯全媒體報導，第十四屆全國人民代表大會第三次會議和中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議今年三月圓滿舉行。特首政策組與全國港澳研究會今日（27日）聯合主辦全國“兩會”精神與“新時代香港融入國家發展大局”專題研討會，就今年全國兩會的重要內容及其對香港未來發展的重要啟示作深入交流和互動研討。



全國港澳研究會會長鄧中華為專題研討會致開幕辭，中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴和全國政協經濟委員會副主任尹豔林擔任主講嘉賓，特首政策組組長黃元山致閉幕辭。共有近120名來自本地民間智庫、大學智庫、專業機構、商會、特首政策組專家組，以及全國港澳研究會副會長、理事及顧問等不同領域和界別的代表參加了是次專題研討會。與會者在互動問答交流環節積極向主講嘉賓提問，進行深入的交流和討論，氣氛熱烈。



黃元山感謝全國港澳研究會促成是次特首政策組與研究會的合作，從研究和智庫功能角度，共同學習全國兩會精神。他亦感謝王一鳴和尹豔林分別從宏觀經濟和產業發展等方面作精彩演講。黃元山續說，今年是國家“十四五”規劃收官之年，亦是開展“十五五”規劃編製工作之年。特首政策組會繼續做好研究工作，並在過程中貫徹落實全國兩會精神，助力特區政府更好發揮“一國兩制”制度優勢、更大力度發揮好香港內聯外通的重要橋樑窗口作用，以及團結社會各界進一步全面深化改革。