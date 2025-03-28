富權：執政黨黨鞭“查封”“立法院”？

中評社香港3月28日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：執政黨黨鞭“查封”“立法院”？以下為文章內容。



“尋常新聞日日出，惟有今朝出得殊”！台灣地區“大罷免”的“總設計師”柯建銘，為了推動“大罷免”而到了走火入魔的地步，不斷上演各種奇行怪狀。昨日，更是造極巔峰，竟然以封條“查封”“立法院”議場！這就難怪，網友們會怒轟：“民進黨毀憲亂政”。



事緣於本週二召開的“立法院”院會，當晚處理國民黨黨團所提的“反廢死、反戒嚴公投”逕付二讀案，民進黨黨團全力杯葛，期間黨團總召柯建銘竟然發飆，拿拐杖狂敲桌子，導致拐杖被敲斷並砸中中國國民黨“立委”徐巧芯，導致會議停頓。但在“立委”們都離場後，當晚七時許國民黨和民眾黨“立委”重返議場，利用人數優勢將兩項“公投案”逕付二讀。對此，民進黨黨團聲稱會議無效。



按照相關法規，今日又是“立法院”舉行院會的日子。按照議程，將會確認議前一個院會的事錄。但在昨日傍晚，柯建銘與民進黨黨團成員在“立法院”議場前舉行記者會，宣布為防止國民黨“立委”們連夜趁機溜進議場開會，將議場外四個門全部封鎖，並貼上寫有“沒有協商，沒有開會”的封條，及輪班守夜直到今日早上。



該事態引發輿論嘩然，批評這是“執政黨查封國會”，網友們紛紛貼文留言砲轟，“民進黨毀憲亂政”、“超級無言，自己反自己的政府機關？到底要秀多少下限？”



雖然說，柯建銘在“立法院”議場的四個大門貼上封條，這是私人行為，但因為民進黨是台灣地區現在的執政黨，柯建銘是執政民進黨在“立法院”的黨團的總召，具有代表執政黨的性質及身份，因而此舉在客觀上就是“執政黨查封國會”，事態頗為嚴重。正因為連柯建銘自己也意識到這一點，因而封條上沒有寫上日期，就是為了躲避被質疑“執政黨查封國會”。



實際上，按照民進黨“黨章”規定，“立法院”黨團三長——總召、幹事長、書記長，為當然中常委。因此，作為“黨鞭”的總召，就是民進黨在“立法院”的總代表，代表著民進黨的意志。由於民進黨現在是台灣地區的執政黨，因而柯建銘就是執政黨在“立法院”的總代表，其言行反映執政黨的決策。

