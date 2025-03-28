中評社北京3月28日電／據新華社報導，專訪｜中國在國際專利體系中的活躍度持續攀升——訪歐洲專利局首席研究與政策官雷克尼亞



歐洲專利局首席研究與政策官吉勒·雷克尼亞26日接受新華社記者專訪時說，近年來，中國在計算機技術、電池技術等前沿領域創新勢頭強勁，在國際專利體系中的活躍度持續攀升。



歐洲專利局25日發布的2024年專利指數報告顯示，2024年收到來自中國的20081項專利申請，同比增長0.5%，達到歷史新高。雷克尼亞說，中國在經歷專利申請量的高速增長後，當前增速已趨於平穩。



“與2014年相比，中國（向歐洲專利局提交的）專利申請量增長了4倍以上，是所有國家中增長最快的。”他說。



雷克尼亞說，中國從全球製造中心向創新高地轉型的過程，推動了專利申請量的增長。“20年前，中國主要聚焦生產，但如今，大批科研實驗室和尖端創新不斷湧現。”他說，中國政府將專利保護納入創新戰略體系，通過政策引導強化知識產權保護。與此同時，中國企業正通過持續增長的研發投入，在全球範圍加強專利布局。



歐洲專利局去年收到的專利申請數量排名前五的國家依次是美國、德國、日本、中國和韓國，其中中國提交的專利申請數超過總數的10%。雷克尼亞說，美日申請量在下降，中國申請量在增長，而且差距在縮小。



在國際合作方面，雷克尼亞表示，中國是重要的合作夥伴。歐洲專利局與中國國家知識產權局的合作始於上世紀80年代。



2024年，歐洲專利局共收到來自全球的專利申請199264項，與2023年基本持平。雷克尼亞認為，全球專利申請呈現多元化特點。“綠色技術的持續創新是一大亮點，尤其是在電池技術領域，亞洲國家特別是中國，處於非常有利的位置。”