高薪被裁、AI取代多工種？3年後影響浮現

銀行業AI取代人手成大勢所趨。資料圖片 中評社香港3月28日電／香港文匯報報導，踏入AI（人工智能）新世代，部分從業員的“飯碗”受到衝擊，尤其是機械式、重復性的工種。繼新加坡最大銀行星展集團（DBS Group Holdings）早前宣布於未來3年陸續裁員4，000人，由AI逐漸取代後，香港文匯報接獲多名恒生銀行的僱員報料指，資方擬於今年中前完成裁員計劃，一些文書類工種首當其衝，包括部分高薪的高級員工，個別部門約一成的人手編制被削減。工會指，這股裁員潮自今年初出現，近月隨著AI軟件應用普及，部分職位被淘汰。人力資源顧問呼籲從業員要自強不息，透過提升技能抵抗AI浪潮，例如轉型從事需要靠創造力、應變力“吃飯”的崗位。恒生銀行回應查詢時表示，該行不時檢視業務組合和營運，作出適切的調整，以更好地為客戶提供優質的服務。



AI浪潮席捲全球，過去數月各地的銀行業也因應AI應用而裁員。此前，多家美國大型金融機構已宣布裁員，香港也無法獨善其身。香港文匯報接獲多名恒生銀行被裁員工報料指，該行的員工待遇頗為優厚，一眾同事的工作向來也十分穩定，但沒想到AI浪潮下，部分工種也被機器取代。其中一名僱員說：“公司內部風聲漸緊，多名過往表現良好的員工，數個月前突然被評工作表現不及格，甚至有年資較長的員工，被通知要即時離職。”



員工稱不少部門有“交人名額”



根據受影響員工的解釋，恒生一直給予員工優於僱傭合約規定的年終花紅，但評級差會令相關同事的年終花紅大受影響。有關員工紛紛被主管約談，主管表示要向管理層“交人”，並表示部分員工已被辭退，亦陸續有人在月內被解約。



由於主管作出警告，員工不能互相打聽消息，因此不清楚這次裁員到底“實際要交多少人”，他們僅聽聞不少部門都有“交人名額”。據受影響員工瞭解，有關職位以文書崗位為主，主要從事後勤的文檔管理、核數、會計等，甚少前線櫃位工種，有報料人說，個別部門要削減十數人，佔部門編制一成人手。



記者向恒生銀行查詢，發言人未有正面回應裁員消息，僅回應表示：“為應對瞬息萬變的市場環境和客戶日益多元化的需求，本行不時檢視業務組合和營運，並會作出適切的調整，包括優化或創建新職能、調整業務架構，以及提升員工的技能等，以更好地為客戶提供優質的服務。”



銀行業：暫未接獲大規模求助



香港銀行業僱員協會副主席鍾逸傑接受訪問時表示，暫未有接獲業內大規模裁員的求助。據他瞭解，銀行業今年初開始，的確有裁員情況，但他認為是屬於正常控制成本行為。他說：“畢竟現在經濟環境一般，加上外圍環境不穩定，企業對未來環境持謹慎態度。”

