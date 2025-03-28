AI大爆發　張一鳴成中國新首富

字節跳動創始人張一鳴（資料相） 中評社香港3月28日電／香港文匯報報導，過去一年AI大爆發，AI公司的業務估值也急速上漲，令AI業內湧現多位富豪。彭博億萬富豪指數、福布斯富豪榜和《2025胡潤全球富豪榜》均顯示，80後的字節跳動創始人張一鳴，財富超越農夫山泉的鍾睒睒，首度登頂中國首富。



胡潤研究院發3月27日布的《2025胡潤全球富豪榜》顯示，過去一年AI、資產管理、娛樂和加密貨幣企業家表現較好。得益於字節跳動因AI業務的勢頭和前景帶來的估值上漲，41歲的張一鳴，財富達到4，350億元（人民幣，下同），較上年增長了76%，超越了農夫山泉的鍾睒睒，成為中國首富。張一鳴全球排名第22位。



另外，彭博億萬富豪指數及福布斯富豪榜均顯示，張一鳴登頂中國富豪榜榜首。福布斯預估張一鳴身家為655億美元，在全球富豪榜位列第23位，騰訊主席馬化騰與農夫山泉創始人鐘睒睒分別以535億美元、531億美元的身家分列富豪榜第27和28位。



鍾睒睒馬化騰緊隨其後



彭博億萬富豪指數也顯示，張一鳴3月26日財富為575億美元，超過農夫山泉創辦人鍾睒睒和騰訊創辦人馬化騰，首次成為中國首富，位居全球富豪榜第24位，馬化騰和鐘睒睒分列第25和26位。張一鳴在亞洲財富榜排第三。

