淮安（廈門）台資產業合作交流懇談會舉行

中評社北京3月28日電／據中國台灣網報導，近日，2025淮安（廈門）台資產業合作交流懇談會在廈門舉行。全國台企聯常務副會長、廈門市台協會長韓螢煥，全國台企聯常務副監事長、淮安市台協會長孫佳鈞，廈門市台協監事長李志功，廈門市青年企業家聯合會、漳州市台協相關負責人，淮安市台辦副主任陳春曉，淮安區區長鄧萌、副區長郭秋香等參加懇談會。



鄧萌指出，近年來，一批又一批優質項目落戶淮安區，其中不乏許多優質的台資企業。淮安區的發展離不開台資企業的助推，懇談會既是一次成果豐碩的對接會，更是一次凝心聚力、揚帆遠航的發展之約。淮安區將繼續秉持101%的服務理念，不斷優化營商環境，推動更多的優質台資項目在淮安區落地生根、發展壯大。



陳春曉對活動的成功舉辦表示祝賀，並希望淮安與廈門能圍繞台資產業合作建立更緊密聯繫，共享發展機遇，共建高能級產業體系，共創高水平營商環境，推動台資項目更快落地成長。淮安市台辦將踐行 101% 服務理念和“四最”營商環境打造要求，做好服務保障。



郭秋香代表淮安區委區政府進行了產業推介，韓螢煥介紹了全國台企聯內部台資企業情況，孫佳鈞分享了自身企業在淮安區的良好投資運營與發展情況。參會的台資企業家、青年企業家們就合作意向、產業鏈延伸等內容與淮安區各參會部門和企業進行了深入交流與互動。



會上，總投資35億元的生物科技生產項目成功簽約，3位台商獲聘淮台經貿交流大使聘書，淮安區台商聯誼會與廈門市青年企業家聯合會簽訂了友好協會共建協議。