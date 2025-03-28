韓國最嚴重山火：規模大、傷亡多

規模最大、傷亡最多 韓國最嚴重山火影響區域擴大至4.8萬公頃。（圖片來源：央視網） 中評社北京3月28日電／據央視新聞報導，據韓國中央災難安全對策本部28日通報，截至當地時間28日6時，在本次東南部地區大型山林火災中又有5人受傷，其中1人重傷。至此，在本次大型山火中受傷人數增至37人，死亡28人。據初步統計，本次大型山火影響區域達到4.8萬公頃，這是韓國有相關記錄以來，受災規模最大、造成傷亡人數最多的一場山火。



雖然部分山火發生地區在27日晚至28日凌晨迎來的少量降水，但截至28日5時，仍有6處山火在持續燃燒。在本次山火中受災最為嚴重的慶尚北道義城郡滅火率達到95%、安東市滅火率達到85%、盈德郡滅火率65%、英陽郡滅火率為76%、青鬆郡滅火率達到89%、慶尚南道山清郡和河東郡的滅火率為86%，平均滅火率為83%。



28日共有126架直升機、近7000名人員、936台消防裝備參與滅火工作，據中央災難安全對策本部方面介紹，預計當天山火影響區域的瞬間最大風速達到每秒20米，而且空氣比較乾燥，氣象條件不利於滅火工作，但政府將動員一切可用的資源，力爭在當天撲滅各處主火。



本次大型山火迫使3.3萬名居民被緊急疏散，截至目前，還有8000餘名災民不能返回家中。



此外，還有23件韓國國家遺產被山火燒毀，另有3481處住宅、工廠、設施等也被山火燒毀，其中慶尚北道地區損失最多，達到2296處。



中央災難安全對策本部指出，到4月末為止，乾燥和強風天氣還將持續，大型山火很有可能會反復發生，相關部門應提前做好徹底準備。