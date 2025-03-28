西雅圖華人藝術團：用藝術傳承中國文化

中評社北京3月28日電／據人民日報海外版報導，美國西雅圖華人藝術團成立於2008年，是一個非營利性的綜合性文藝組織，有合唱隊、舞蹈隊、腰鼓隊等。他們積極致力於傳播中華傳統文化，贏得了廣泛好評。



星火初燃



2008年，西雅圖地區的華人自發組織了一場百人大合唱，為中國奧運助威。這場自發的合唱助威活動，不僅匯聚了王潔實、陳琳等旅美藝術家，更獲得了北美西北地區許多華人社團的支持。



“我還記得很清楚，當時我們演出的時候，西雅圖大部分的華人都很關注，還有很多來自溫哥華和波特蘭的華人來到這裡，參與我們的活動。”藝術團理事會成員李震回憶道。這場合唱讓這個團隊獲得了很高的關注度，越來越多熱愛音樂的華人申請加入這個組織。



正當合唱團沉浸在演出成功的喜悅中時，5月12日汶川大地震驟然發生。合唱團的理事會成員們當即決定號召華人的力量為災區作貢獻。



於是，這群愛好唱歌的志願者又毫不猶豫地投入義演當中，為災區募集捐款。“我們當時在當地社區和華人社區都舉辦了義演，希望能夠為災區盡一點我們的綿薄之力。”李震說道。



演出結束後，大家一致認定這個團體不能解散，於是在董勤、徐雯和秦艶萍等人的籌劃和資助下，西雅圖歌友會在當地的一家圖書館成立，點燃了星星之火。這個組織便是西雅圖華人藝術團的前身。



隨著時間的推移，歌友會的規模不斷擴大，人數越來越多，逐步發展出了腰鼓隊、舞蹈隊、國標舞隊等不同藝術形式的小分隊。2009年，西雅圖歌友會也正式更名為西雅圖華人藝術團，成為了當地傳承弘揚中華傳統文化的大型藝術團體。