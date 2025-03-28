中評社北京3月28日電／網評：人工智能時代，語文教育的變與不變



來源：光明日報 作者：李寧



在人工智能飛速迭代的今天，一種觀點在一些學生和家長心中悄然滋生：既然AI能妙筆生花，高效處理文檔寫作、資料梳理與內容提煉等任務，語文教育似乎不再像以往那麼重要，至少不必再傾注太多心力。果真如此嗎？



沒錯，AI確實展現出令人驚嘆的能力。它能在短時間內生成文辭優美的文章，快速整合海量資料，給人們工作和生活的多個場景帶來便利。但如果據此就斷言語文教育不再重要，實則是對語文教育的嚴重誤解。語文教育遠不止是教會學生遣詞造句、寫作閱讀，它更是文化傳承的重要載體，是塑造人格、培育思維的關鍵途徑。



每一個漢字都是一部微縮的文明史，沉澱著數千年的華夏記憶；每一篇經典佳作，都是古人智慧與情感的結晶。吟誦“舉頭望明月，低頭思故鄉”，我們仿若穿越時空，跟隨詩人感受對家鄉與親人的深深思念；走進“曹衝稱象”的故事，我們感佩於古人卓越的數學智慧和巧妙哲思……語文教育宛如一條無形的紐帶，讓學生們得以借此觸摸中華文明的根脈，打開中華優秀傳統文化博大而瑰麗的世界，增強身份認同與歸屬感，堅定文化自信。倘若因AI的興起就斷然弱化語文教育，無疑是自斷文化傳承之路，於個體和社會都是不可承受之重。



不獨文化傳承，語文教育在人格塑造方面的作用同樣不容忽視。就拿小學語文教育來說，教材中諸多篇章都蘊含著質朴而深刻的人生哲理與道德規範，是潤澤學生心靈的豐富資源和有效載體。比如，《孔融讓梨》的故事教會孩子們謙遜禮讓、關愛他人；《吃水不忘挖井人》則引導學生懂得感恩，銘記先輩們的奉獻。在學習這些故事的過程中，孩子們的心靈被真善美的光芒照亮，逐步樹立起正確的價值觀與道德觀，為健全人格的養成奠定基石。而人工智能縱使算法先進、數據龐大，也無法給予孩子們溫暖的情感滋養與心靈的深度啟迪。



思維能力的培育，也是語文教育的核心價值之一。語文學習中的閱讀理解，要求學生剖析文章結構、洞察作者意圖，這有利於鍛煉學生的邏輯思維與批判性思維。寫作訓練則鼓勵學生大膽想象、自由表達，將內心的想法轉化為富有條理的文字，有效提升創新思維與表達能力。以賞析古詩詞為例，學生不僅要理解詩詞的字面含義，更要透過文字“腦補”畫面、感受意境，體悟作者的情感起伏和思想力量。也正是在這個“刻意”練習的過程中，學生們完成認知、思想等多個層面的突破，實現認知與感悟的升華。