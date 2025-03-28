中評社北京3月28日電／網評：民生小切口 激發大活力



來源：人民日報 作者：江南



買菜的同時來一杯“菜場咖啡”，臨走時挑上一盆花……浙江杭州西湖區，改造後的東山弄市集裡，生活氣息濃鬱又新奇。



菜市場展新貌，優質服務、舒心體驗讓人舍不得加快腳步。近年來，這樣的品質化改造，在各地悄然發生。杭州在推進農貿市場提升過程中，始終有個重要的考量：通過優化民生服務供給，促進基層社會治理。



“辦好關係‘一菜一早’‘一老一小’的實事，不能簡單理解為辦點婆婆媽媽的小事”“辦民生實事就是搞基層治理，辦好實事也是搞好治理”……在杭州西湖區、上城區等地走訪，不少黨員幹部都有這樣的共識。積極回應群眾關切，辦好民生實事和公共事務，正是中國特色基層治理的顯著優勢所在，也體現了一個城市加強和創新社會治理的價值選擇。



習近平總書記指出：“社會治理是一門科學，管得太死，一潭死水不行；管得太鬆，波濤汹湧也不行。”怎樣才能“管”好，讓經濟社會發展既充滿活力，又和諧有序？菜市場這個民生小切口，帶來不少啟示。



辦好實事讓群眾滿意，須處理好“面子”與“裡子”的關係。農貿市場改造提升，不光要“面子”光鮮，“裡子”也得敞亮。



地處杭州鬧市區的鬆木場農貿市場，改造提升時，聘請了專業設計師，用油紙傘、魚簍等水鄉元素裝飾店鋪攤位。曾有人擔憂，“攤位提升檔次，租金和菜價會不會水漲船高？”市場管理方態度明確：“為群眾提供新鮮、實惠的蔬菜，不會借改造抬高物價。”不漲價如何平抑成本？這需要在靈活經營與優化管理上下功夫。比如，滿足群眾的“小修小補”需求，讓菜市場成為社區“15分鐘便民圈”的重要一環，更多便民服務成為新增長點。不做表面文章，一切從實際出發，就能調動群眾“願意逛”的熱情，激活市場經營活力。