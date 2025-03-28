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蘇丹武裝部隊說已全面控制首都喀土穆
http://www.CRNTT.com   2025-03-28 17:42:46


　　中評社北京3月28日電／據新華社報導，蘇丹武裝部隊發言人27日晚發表聲明說，蘇丹武裝部隊已全面控制首都喀土穆。

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