習近平會見國際工商界代表（圖片來源：新華社） 中評社北京3月28日電／據新華社報導，3月28日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見國際工商界代表。習近平對國際工商界代表的到來表示歡迎，對他們長期致力於對華合作表示讚賞。習近平強調，新中國成立70多年特別是改革開放40多年來，創造了經濟快速發展和社會長期穩定“兩大奇跡”，靠的是中國共產黨堅強領導和中國人民團結奮鬥，也離不開國際社會支持幫助，包括在華外資企業作出的貢獻。改革開放使中國快速進入世界市場、大踏步趕上時代，重要一條就是積極利用外資。外資企業來華投資，帶動了中國經濟增長和就業，促進了中國技術和管理進步，助推了中國改革開放。實踐證明，外資企業是中國式現代化的重要參與者，是中國改革開放和創新創造的重要參與者，是中國聯通世界、融入經濟全球化的重要參與者。在這一過程中，外資企業普遍得到豐厚回報，企業不斷發展壯大，實現了互利共贏，也同中國人民結下深厚友誼。



習近平指出，多年來，中國一直是世界經濟增長的主要貢獻者和穩定錨，正在全面推進中國式現代化。對外開放是中國的基本國策，中國正在推進高水平對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變也不會變。中國是全球第二大消費市場，擁有全球最大規模中等收入群體，蘊含著巨大投資和消費潛力。中國致力於高質量發展，綠色化、數字化、智能化轉型加快推進，產業配套能力強，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景。中國已經形成比較健全的利用外資法規政策體系和工作體系，推動貿易和投資自由化便利化，積極營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。中國長期保持政局穩定、社會安定，是世界公認的最安全國家之一。這些表明，中國事業舞台大，市場前景廣，政策預期穩，安全形勢好，正是有利於外資企業投資興業的一方沃土。中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地，與中國同行就是與機遇同行，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。習近平強調，中共二十屆三中全會已經對深化外商投資和對外投資管理體制改革制定路線圖和時間表。中國將以降低市場准入門檻為重點，進一步擴大開放；保障在華外資企業同等享受國民待遇，維護市場公平競爭；加強同外商溝通交流，為其來華貿易投資盡可能提供便利，依法保護外資企業合法權益。同時，中國將堅定不移走和平發展道路，努力為外資企業發展營造良好外部環境。習近平指出，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流。中國堅持真正的多邊主義，推動普惠包容的經濟全球化，積極參與全球經濟治理，致力於建設開放型世界經濟。外資企業特別是跨國公司在維護世界經濟秩序中發揮著重要作用，也承擔著重要責任。要共同維護多邊貿易體制，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同維護開放合作的國際環境，推動經濟全球化朝著正確方向發展。