中評社北京3月28日電／據新華社報導，特寫｜“我也害怕，但我必須為巴勒斯坦發聲！”——記歐盟總部外的靜默抗議



3月27日中午，比利時布魯塞爾舒曼廣場，歐盟總部所在區域。數十名歐盟機構工作人員聚集在歐盟委員會大樓前，舉行一場持續半小時的靜默抗議，呼籲為加沙地帶實現和平與正義。



抗議者拉著一條大型橫幅，上面用英文寫著“歐盟工作人員支持和平與正義”，中間配有一個制止暴力的手勢。人們整齊地站在橫幅後方，有的手中拿著黑白照片，有的緊握紅色標語牌。



人群中，一名女士身穿深紅色外套，雙手舉著一張海報。海報上一名年輕男子身穿印著“PRESS（媒體）”字樣的防彈背心。根據海報下方文字介紹，年輕男子名叫胡薩姆·沙巴特，是半島電視台記者，本月24日在以軍空襲中喪生，生命最終定格在23歲。



以色列軍方本月18日恢復對加沙地帶大規模空襲及地面行動，迄今已導致至少830人死亡、1787人受傷。



“我們從衝突第一天就呼籲立即停火，確保人道主義援助不受阻礙進入加沙，但以色列仍在封鎖一切，不斷踐踏人權，而歐盟卻保持沉默。”紅衣女士指著歐盟委員會大樓說。



從去年12月開始，靜默抗議就有規律地進行，從最初的每兩周一次，到最近的每周四午餐時間一次。活動組織者說，最初衹有十餘人參加，後來人數不斷增加。抗議活動還包括向歐盟發公開信，要求盡快實現加沙地帶和平，目前已有近3000人簽名。



“我們都是來自歐盟各個機構的工作人員，工作時間我們不能表露政治立場，但在午餐時間，站在我們工作的大樓之外，我們必須站出來勇敢發聲！”一名來自法國的女士神情嚴肅地說。



不少抗議者在接受記者採訪時都拒絕透露姓名。紅衣女士說，據說歐盟機構內部早已制定一份“黑名單”，許多同事因為參加類似活動被內部約談，還有位來自加沙地帶的同事在布魯塞爾任職期間遭受壓力，最終被終止合同。