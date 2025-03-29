博鰲亞洲論壇2025年會閉幕　張軍談成果

博鰲亞洲論壇秘書長張軍（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月29日電（記者 盧哲）為期4天的博鰲亞洲論壇2025年年會28日在海南博鰲閉幕。博鰲亞洲論壇秘書長張軍28日在閉幕新聞發布會上介紹，與會各方圍繞本屆年會“在世界變局中共創亞洲未來”這一主題，結合當前亞洲和世界面臨的重大挑戰和緊迫問題，達成廣泛共識。包括：堅定維護多邊主義，在大變局中把好正確方向，共創美好未來；加強區域合作，推動區域經濟一體化，謀求互利共贏；立足高質量發展，推動轉型升級，落實可持續發展目標；堅持創新驅動，應用與治理相結合，發掘更大增長動力和空間；倡導對話交流，增進理解信任，共同應對挑戰。



張軍在年會閉幕新聞發布會上介紹，四天來，年會舉行了開幕大會、高端對話、分論壇、圓桌會等50多場內容豐富的各項活動。中國國務院副總理丁薛祥及與會各國領導人發表了重要演講，300多位嘉賓在不同的分會上參與了討論。各方圍繞“在世界變局中共創亞洲未來”這一主題，結合當前亞洲和世界面臨的重大挑戰和緊迫問題進行深入討論和分析，積極探尋解決方案，達成廣泛共識，更加堅定了團結合作、戰勝困難、開創未來的信心，取得了積極和豐碩成果，達成了以下幾方面的共識：



共識一，堅定維護多邊主義，在大變局中把好正確方向，共創美好未來。



世界向何處走？這是大家都在思考的問題。中國國務院副總理丁薛祥在主旨演講中表示，今年是中國國家主席習近平提出構建亞洲命運共同體十周年，十年來亞洲命運共同體建設成績斐然，亞洲在實現自身發展的同時，也為促進世界共同發展做出了重要的貢獻。我們要攜手推動構建人類命運共同體，共贏全球性挑戰，共建亞洲家園，共創亞洲和世界更加美好的未來。老撾、孟加拉國等國領導人高度讚賞習近平主席提出的人類命運共同體理念，認為當今世界互聯互通、相互依存，國際社會必須團結一致、攜手同行，除此之外別無選擇。中國和亞洲的成功經驗告訴了我們正確的方向。壇理事長潘基文表示，多邊主義和國際合作對於應對全球性挑戰至關重要。