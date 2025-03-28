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泰國總理中斷會議緊急商討地震應對措施
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2025-03-28 15:39:24
中評社北京3月28日電／據新華社報導，緬甸實皆省西北部28日發生7.7級地震後，泰國首都曼谷有震感。當日，泰國總理佩通坦收到有關地震的報告後，中斷會議緊急商討應對措施。
佩通坦在社交媒體發文說，她在普吉府視察開會時收到地震報告後暫停原先會議，隨後召開應對地震會議。
地震發生時，新華社記者身處曼谷市中心一處會展中心，看到會展大廳內的吊燈明顯搖晃，隨後與其他民眾一起從會展中心疏散。在曼谷街頭，記者看到不少民眾從寫字樓、住宅樓等建築中陸續疏散。
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