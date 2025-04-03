中評觀察：綠色公交是應對氣候變化必要之舉

城巴雙層電能巴士（圖片來自城巴） 中評社香港4月3日電（記者 段曉魯）隨著氣候變化及環境污染問題日益嚴重，推行綠色可持續發展變得十分重要，而致力推廣車輛電動化是香港特區政府邁向2050年碳中和的重要一步。筆者認為，公共交通的電動化不僅是應對氣候變化的必要之舉，也將對香港的社會和經濟發展帶來正面影響。電動車的普及將大幅減少溫室氣體和空氣污染物的排放，改善市民的健康及生活。此外，電動車行業的發展及相關產業鏈也可以得到升級，創造出更多就業機會，並促進本地創新科技的進步。



特區政府在去年12月公布了《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，《路線圖》採納三項原則：鼓勵為主、循序漸進，以及盡可能避免轉嫁成本予乘客。當中主要的措施包括資助專營巴士營辦商購置約600輛電動巴士及資助的士業界購置3000輛電動的士。



在《路線圖》中亦提到，特區政府未來亦會加快私人市場參與建設公共充電設施，以充分利用市場力量，建立市場上適用的商業模式。特區政府會繼續多管齊下鼓勵業界擴展充電設施，預計2027年年底提供至少500個遍布全港的高速充電樁，支援電動車數量的預期增長。另外，特區政府已開展8000萬元的電動公共小型巴士先導試驗計劃，計劃會資助約30輛電動公共小巴於不同路線進行約12個月試驗，並試用不同型號的電動公共小巴和快速充電設施。



隨著電動車的技術快速發展和供應增加，預計未來電動車與傳統車的車價差距將減少，甚至比傳統車更便宜，而這意味著未來電動車普及將不再依賴政府資助，而是利用市場的力量，由市場進行驅動，實現可持續發展。



《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》的出台是香港推進綠色轉型的重要一步，這一政策的成功不單靠政府的推動，更要社會各界的支持。相信憑藉著大家一起努力，香港在未來一定會成為一個綠色低碳、宜居的智能化城市，為全球綠色轉型起到示範作用。