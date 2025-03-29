3月28日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京3月29日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆3月28日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



郭嘉昆：應俄羅斯外長拉夫羅夫邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於3月31日至4月2日對俄羅斯進行正式訪問。



《北京青年報》記者：法國歐洲和外交部長巴羅應邀於3月27至28日訪華。發言人能否進一步介紹訪問情況？此次訪問期間雙方達成了哪些重要共識和具體成果？



郭嘉昆：中法都是聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主精神的大國。近年來，在兩國元首戰略引領下，中法關係保持積極穩健的發展勢頭。當前，面對國際形勢變亂交織，中法保持密切溝通合作，不僅符合兩國利益，也有利於中歐關係的健康發展和世界的和平與穩定。



巴羅外長此訪是他就任後首次訪華，正值中法關係新甲子開局之年，中方高度重視。李強總理同他會見，王毅外長同他舉行會談並共見記者，雙方就中法關係、中歐關係以及共同關心的國際和地區問題深入溝通，達成多項共識。



雙方一致認為，面對國際格局的深刻演變，中法作為全面戰略夥伴，應當發揮歷史自覺，堅持以多邊主義反對單邊主義，以對話協作反對陣營對抗，以互利共贏反對脫鈎斷鏈，讓中法關係在新甲子展現新作為。



雙方同意，將辦好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話；深化農業等傳統領域合作，挖掘人工智能等創新產業合作潛力，鼓勵雙向投資，通過友好協商與對話解決貿易爭端、開辟合作新前景；落實好習近平主席去年訪法時提出的“3年1萬，歐洲翻番”倡議，進一步便利人員往來，密切文化等領域交流；加強多邊協作，堅定支持聯合國核心地位，維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。