外交部：中法密切溝通有利於世界和平穩定

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京3月29日電（記者 海涵）法國歐洲和外交部長巴羅應邀於3月27至28日訪華。外交部發言人郭嘉昆就此介紹，中法都是聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主精神的大國。近年來，在兩國元首戰略引領下，中法關係保持積極穩健的發展勢頭。當前，面對國際形勢變亂交織，中法保持密切溝通合作，不僅符合兩國利益，也有利於中歐關係的健康發展和世界的和平與穩定。



郭嘉昆表示，巴羅外長此訪是他就任後首次訪華，正值中法關係新甲子開局之年，中方高度重視。李強總理同他會見，王毅外長同他舉行會談並共見記者，雙方就中法關係、中歐關係以及共同關心的國際和地區問題深入溝通，達成多項共識。



郭嘉昆說，雙方一致認為，面對國際格局的深刻演變，中法作為全面戰略夥伴，應當發揮歷史自覺，堅持以多邊主義反對單邊主義，以對話協作反對陣營對抗，以互利共贏反對脫鈎斷鏈，讓中法關係在新甲子展現新作為。



郭嘉昆說，雙方同意，將辦好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話；深化農業等傳統領域合作，挖掘人工智能等創新產業合作潛力，鼓勵雙向投資，通過友好協商與對話解決貿易爭端、開辟合作新前景；落實好習近平主席去年訪法時提出的“3年1萬，歐洲翻番”倡議，進一步便利人員往來，密切文化等領域交流；加強多邊協作，堅定支持聯合國核心地位，維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。



郭嘉昆表示，中法兩國還發表了關於氣候變化的聯合聲明，承諾雙方將全面完整有效地執行《巴黎協定》，加強綠色低碳合作。在當前全球氣候治理遭遇逆風背景下，聲明釋放了中法攜手堅定應對氣候變化的積極信號，對於提振全球氣候合作信心、推動氣候多邊進程具有重要意義。



郭嘉昆表示，此訪期間，法方重申堅定奉行一個中國政策，中方對此表示讚賞。