中國已成為聯合國維和行動關鍵力量

中評社北京3月28日電／據新華社報導，“維和35年·中國軍隊新征程”學術研討會28日在江蘇南京舉行。記者從研討會上獲悉，中國軍隊參與聯合國維和行動35年來，在提升聯合國維和能力建設方面發揮了積極作用，參與國際安全行動能力不斷提升，已經成為聯合國維和行動的關鍵因素和關鍵力量。



長期從事維和教學和研究的國防科技大學教授周輝介紹說，1990年4月，中國首次向聯合國停戰監督組織派遣5名軍事觀察員，拉開中國軍隊參與聯合國維和行動序幕。35年來，中國向聯合國派出多批次、多領域的專業化部隊。中國維和部隊逐步走上科學化、制度化軌道，形成符合國際標準、具有中國特色的原則政策和行動指南，實現了力量構成從單一軍種向多軍兵種拓展、任務類型從支援保障向綜合多能轉型、行動目標從監督停火向持久和平延伸，維和能力進一步提升。



中國軍隊參加聯合國維和行動35年來，已先後派出維和人員5萬餘人次，其中17名中國軍人在維和行動中獻出寶貴生命；累計參加25項聯合國維和行動；完成8000人規模維和待命部隊在聯合國註冊工作。中國是聯合國安理會常任理事國第一大出兵國，也是聯合國第二大維和攤款國和會費國。目前，正有1800餘名官兵同時在7個任務區及聯合國總部執行任務。



維和事務相關部門負責人表示，中國將繼續堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以《聯合國憲章》宗旨和原則為基石的國際關係基本準則，加大對聯合國維和行動的支持和參與力度，為衝突地區實現和平發展帶去更多信心和希望。



“維和35年·中國軍隊新征程”學術研討會由國防科技大學外國語學院主辦，來自外交部、公安部、軍委機關有關部門、軍地多所院校和智庫等百餘位專家學者參加。



