蘇丹武裝部隊已全面控制首都內一地區

中評社北京3月28日電／蘇丹武裝部隊27日晚說，該部隊已全面控制首都喀土穆下屬的喀土穆區。



新華社報導，蘇丹武裝部隊發言人辦公室27日晚發表聲明說，該部隊當日成功“清除了”蘇丹快速支援部隊在喀土穆區的“最後殘餘勢力”。蘇丹快速支援部隊所謂其與蘇丹武裝部隊達成協議而撤軍的說法，完全是無稽之談。隨著蘇丹武裝部隊持續推進，蘇丹快速支援部隊唯有逃跑。



蘇丹首都喀土穆由喀土穆市、恩圖曼市和北喀土穆市組成，喀土穆區是喀土穆市下屬3個地區之一。



26日，蘇丹主權委員會主席兼武裝部隊總司令布爾漢在位於喀土穆市中心的總統府內宣佈“喀土穆自由了”後，蘇丹政界部分人士在社交媒體發文稱，蘇丹快速支援部隊與蘇丹武裝部隊達成一項秘密協議，規定蘇丹快速支援部隊從其控制的喀土穆州戰略要地撤出。



3月16日以來，蘇丹武裝部隊的裝甲部隊自喀土穆南部向東部和北部不斷推進，並與駐守在喀土穆中部的友軍一起對總統府發起總攻。21日，蘇丹武裝部隊宣佈已完全控制總統府。22日，蘇丹武裝部隊宣佈控制位於喀土穆市中心的國家情報局總部、蘇丹銀行（中央銀行）等多個重要地點。26日，蘇丹武裝部隊宣佈控制喀土穆國際機場，以及蘇丹快速支援部隊在喀土穆南部最後一個主要據點傑貝勒阿烏利亞地區的主要營地。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續近兩年的武裝衝突已造成蘇丹約2.97萬人喪生，超過1285萬人流離失所。