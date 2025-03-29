崔天凱：加收關稅說明該國在下降、缺信心

外交部原副部長、中國前駐美大使崔天凱（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月29日電（記者 盧哲）在博鰲亞洲論壇2025年年會27日舉辦“美國外交政策走向及其對亞太合作影響”的分論壇上，外交部原副部長、中國前駐美大使崔天凱表示，每個國家都希望在價值鏈上提高自己的位置，要從貿易中更多獲利，必須提升自身的競爭力。加收更高的關稅是說明這個國家在下降，他們是缺乏信心的。大家要以客觀、全面、理性的方式看待。



崔天凱說，國際社會面臨的真正問題是在經濟快速發展的背景下怎麼解決好社會公平問題，保持文化特性問題，維護自然環境的問題；在經濟結構大調整的背景下，怎麼維護地區和世界和平的問題。這方面亞太地區做得很好，也有很多成功的經驗要堅持下去，包括相互尊重，照顧彼此的舒適度，包括強調共同利益，用和平方式解決可能的分歧。他強調，亞太地區國家要守住我初心，保持傳統，發揚好優勢，不管外頭風高浪急，我們的地區才能有光明的前景。



美國總統特朗普的第二個任期已開始3月有餘，在此期間，特朗普延續單邊主義和“美國優先”政策，以縮小貿易逆差為由對主要貿易夥伴頻頻揮舞關稅大棒。在此背景下，作為全球經濟增長引擎，亞太地區如何應對美國政策帶來的衝擊，引發全球關注。



崔天凱在論壇上說，自己在外交部工作的時候更多是參與多邊和區域合作的，“包括聯合國，包括APEC，包括東盟峰會、10＋1、10＋3我都參加過，我記得二三十年以前做這些工作的時候經常有人告訴我們自由貿易多好，降低關稅、開放市場是多麼美好，現在想想好像有隔世之感，現在跟我們說教這些人現在自己都不相信這套。”



他說，當然，我們確實面臨著很多世界經濟結構在調整、經濟治理要改進的問題。但有一些東西是似是而非的。“我專門讓DeepSeek幫我做了一個統計，過去半個世紀世界經濟總量差不多增加8倍，但是美國在裡面的份額基本沒有改變，也就是世界經濟的蛋糕做得更大了，美國還是拿了最大的一塊，但是最大的一塊拿回去怎麼分是另外一個故事，可能問題就出在這裡。但是現在就有人讓中國背這個鍋，讓南方國家背這個鍋。”