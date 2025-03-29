周文重：華府不應甩鍋，應從自身尋解決方案

外交部原副部長、中國前駐美大使、博鰲亞洲論壇原秘書長周文重（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月29日電（記者 盧哲）3月27日，博鰲亞洲論壇2025年年會舉辦“美國外交政策走向及其對亞太合作影響”分論壇。外交部原副部長、中國前駐美大使、博鰲亞洲論壇原秘書長周文重表示，美國現在確實面臨很多問題，是因為美國的產業空心化、經濟金融化所造成的，所以特朗普政府不應該甩鍋，應該從自身尋求解決方案。他還提到，2024年中美貿易到了6883億，這就說明中國的出口對美國來講很多是剛需，“不從中國進口從哪進口呢？所以特朗普政府應該很好地考慮這個問題，不要甩鍋，不要打貿易戰、關稅戰，它是損人不利己的。”



美國總統特朗普的第二個任期已開始3月有餘，在此期間，特朗普延續單邊主義和“美國優先”政策，以縮小貿易逆差為由對主要貿易夥伴頻頻揮舞關稅大棒。在此背景下，作為全球經濟增長引擎，亞太地區如何應對美國政策帶來的衝擊，引發全球關注。



周文重在論壇上發言表示，“特朗普1.0”政府到拜登再到“特朗普2.0”政府一直在打貿易戰，習主席指出中美合作宗旨是合作共贏，對抗衝突不應該是我們的選擇。



周文重指出，美國現在確實面臨很多問題，聯邦政府債務已經超過36萬億，聯邦政府財政赤字1.8萬億，外貿赤字是9000多億，“但是這些問題是怎麼產生的，是因為美國的產業空心化、經濟金融化所造成的，所以特朗普政府不應該甩鍋，應該從自身尋求解決方案。”



周文重說，這八年來，中國政府得到的結論就是我們要更深入地把我們的產業鏈和供應鏈的能力扎根於世界主要的區域市場，所以我們和東盟的貿易迅速增加。東盟已經連續4年是中國的最大貿易夥伴，中國連續10年是東盟最大的貿易夥伴。2024年中國和東盟的貿易到了9800多億，中國和歐盟的貿易2024年到了7800多億。“我們和‘一帶一路’國家的貿易到了3萬億，所以我們的出口市場已經是多元化的了，美國人應該看到這點。”