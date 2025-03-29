古鐵雷斯：特朗普想要更接近中國建立新起點

美國前商務部長古鐵雷斯（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月29日電（記者 盧哲）在博鰲亞洲論壇2025年年會27日舉辦“美國外交政策走向及其對亞太合作影響”的分論壇上，美國前商務部長古鐵雷斯認為，特朗普政府或特朗普本人有意願更加接近中國，有機會讓美國和中國之間達成一個宏大的協議，把雙方的關係建立在一個新的起點之上，在中美之間達成歷史性相互的理解，從而進入一個新的時代。古鐵雷斯還指出，美國政策的主要工具就是制裁，但事實證明制裁是行不通的。他認為美國的變局中也有積極面，那就是正在擺脫“誰帶給我們問題了就制裁誰”的思維定式。



美國總統特朗普的第二個任期已開始3月有餘，在此期間，特朗普延續單邊主義和“美國優先”政策，以縮小貿易逆差為由對主要貿易夥伴頻頻揮舞關稅大棒。在此背景下，作為全球經濟增長引擎，亞太地區如何應對美國政策帶來的衝擊，引發全球關注。



古鐵雷斯在論壇發言時說，現在來看美國正在發生的事情，是以交易為導向、以戰術措施為主的一屆政府。比方關稅和類似關稅各種各樣的措施，他們做的事情背後並沒有那麼深厚的理念，採取的都是一系列戰術性的行為，“他們用意識形態方式解讀特朗普總統美國優先的政策。他們將世界治理結構視為對美國的威脅，所以他們現在希望讓主權國家的治理能夠重新回到中心，不能夠讓國際治理、世界治理這些理念妨礙美國的發展。正是由於有這樣一種理念的存在，我們可以看到很多機制機構被削弱，像世貿組織、世衛組織都被削弱，我們也看到了這樣的趨勢。”



接下來會發生什麼？古鐵雷斯說，當然毫無疑問，美國的外交政策中可能會努力地拆解美國自身打造的機制和機構。而這些機制和機構崩塌之後又有誰來替代，又會有什麼樣的模式，美國仍然有很大的影響力。



“美國向何處去，美國新的政策會對世界其他國家產生什麼樣的影響？我在這個問題中也看到了很積極的一面，”古鐵雷斯說，“在我看來特朗普政府，或者是特朗普本人有這樣的意願就是更加接近中國，他第一個任期就是打關稅戰，現在他不一樣了，他看到了有機會讓美國和中國之間達成一個宏大的協議，一個宏大的交易，宏大的談判，把雙方的關係建立在一個新的起點之上。現在全球治理的機制，或者缺失，或者被削弱，雙邊的協議就變得更加重要了，這是我的一個樂觀的見解或判斷，我認為上述之間的機會，在中美之間達成歷史性相互的理解，這樣可以把我們帶入一個新的時代。”