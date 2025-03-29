快評：綠營二階連署不順　大罷免風向有變？

中評社快評／台灣“中選會”28日公布，又有8件“立委”罷免案進入二階連署，均為罷免民進黨“立委”，藍軍終於破蛋。目前藍綠罷免案比例35：8，看似懸殊，但綠營二階連署不順，大罷免風向可能生變。



依相關規定，一階提議連署書“已送件”並獲通知一階通過後，才可使用“中選會”提供的格式進行二階連署。二階啟動連署，法定時間是60天。二階連署依規定需10%（原選舉區選舉人總數10%），大概需2萬多份，難度很高。



媒體報導，大罷免在超過30位藍委進入二階段連署後，綠營曾士氣大漲，但目前通過一階段的藍委罷免案大多自3月初開始，至今已近過半時間，不少罷團的連署進度仍相較落後。有罷團人士悲觀預估，二階連署通過選區可能從上看20區，下修至10到15區，台灣民意基金會董事長游盈隆最近也都改口。



民進黨中央4名代表24日晚間曾與綠營罷團開會，罷團反替民進黨“上一場民主震撼課”，當副秘書長何博文向罷團宣布議員連署責任額為“得票數的30%”時，罷團不僅反應冷淡，還問出其他一堆問題，似乎對此策略不埋單。民進黨近日要求各個議員切結承諾要送到黨中央，藉此催份數，可見民進黨是真的急了。



前“立委”郭正亮認為，除了二階連署本來就沒那麼容易之外，民眾越來越瞭解罷免是怎麼回事，藍營愈來愈多人知道這個要投票，不然會死很慘；綠營那邊聽到耳朵快要長繭的，則都是“抗中保台”、“中共同路人”，力道就沒了。還有，柯建銘最近拿著拐杖上竄下跳，是國民黨的一個超級大利多，到時出來反對罷免的，就是不要看到柯建銘得逞。



反罷以“別讓柯建銘得逞”為訴求，大罷免風向說不定真會改變。