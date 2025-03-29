新華社：賴清德是破壞和平的危險製造者

中評社北京3月29日電／新華社發表文章指出，近期，賴清德頻繁挑釁一個中國原則、猖狂煽動“反中抗中”，變本加厲打壓迫害政治異己和島內支持兩岸關係和平發展的政黨、團體、人士，加劇台海緊張局勢。賴清德所言所行，充分坐實其是不折不扣的“和平破壞者”，是冒進暴衝的“危險製造者”。兩岸同胞以及所有支持兩岸關係和平發展的人們當高度警惕，共同反對賴清德當局倒行逆施。



文章稱，賴清德上台近一年來，頑固堅持“台獨”分裂立場，叫囂宣揚“互不隸屬”謬論，猖狂挑釁大陸方面。近日，賴清德更是違逆民意拋出所謂“17項策略”等“台獨”分裂言行，將大陸界定為“境外敵對勢力”，把兩岸關係等同於“敵對關係”，大開歷史倒車，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目。賴清德正推進更冒進、更暴衝的謀“獨”工程，將台灣推向更加危險的境地。



賴清德的所作所為，徹底撕碎了其“維護台海和區域和平”的虛偽面具。他自詡“和平主義者”，卻蓄意升高對立對抗，“以武謀獨”“倚外謀獨”行徑愈發猖獗。賴當局宣佈將台灣防務預算提高至GDP的3%以上，將民脂民膏揮霍于軍備採購；執意推進打造“全民皆兵”，開展“全社會防衞韌性”實地演練，甚至在中學校園進行陣地掩蔽演練，更以“2027年大陸攻打台灣”為假想開展“立即備戰操演”；揚言恢復“軍事審判制度”，企圖用“嚴刑峻法”打造“台獨武裝”。這些反和平的瘋狂挑釁之舉，正把廣大台灣同胞綁上“台獨”戰車，只會將台灣推向災難深淵。



廣大台灣同胞不想打仗，更不想為“台獨”而戰。賴清德與民意背道而馳，妄圖將寶島打造成“豪豬”“刺猬”。他口中的“安全”與“和平”實則是民進黨當局為了一黨一己之私，不惜以2300萬人身家性命為賭注，為“台獨”幻夢換取政治籌碼。當台灣青年甚至是中學生被當局作為“戰備動員”對象，當寶島街頭巷尾被設為“演習場”，當島內各地宮廟宗祠被變成“彈藥庫”，賴清德不斷將台海推向戰爭邊緣，其倒行逆施必將遭到台灣同胞更廣泛、更強烈的反對。

