通脹壓力升高和關稅擔憂重挫美國股市

中評社北京3月29日電／由於數據顯示美國通脹壓力升高，以及美國政府宣佈下周將實施新的關稅措施，投資者信心受到打擊，美國紐約股市28日再次大幅下跌。



新華社報導，當天，道琼斯工業平均指數比前一交易日下跌715.80點，收于41583.90點，跌幅為1.69%；標準普爾500種股票指數下跌112.37點，收于5580.94點，跌幅為1.97%；納斯達克綜合指數下跌481.04點，收于17322.99點，跌幅為2.70%。



美國商務部28日公佈的數據顯示，2月美國個人消費支出（PCE）價格指數環比上漲0.3%，同比增長2.5%，與市場預期一致；但核心PCE價格指數漲幅超預期。當月，剔除食品和能源價格後的核心PCE價格指數環比增長0.4%，同比漲幅為2.8%，高於市場預期的0.3%和2.7%。



美國密歇根大學28日發佈的最終調查數據顯示，美國3月消費者信心指數為57，低於此前公佈的初值57.9，也遠低於2月的64.7。消費者對未來1年的通脹預期為5%，高於2月的4.3%，是2022年11月以來的最高水平；對未來5年的通脹預期升至4.1%，高於2月的3.5%，為1993年以來的最高水平。



資產管理機構駿利亨德森投資公司投資組合經理丹·西盧克表示，由於核心通脹數據明顯上漲，且持續高於美聯儲目標水平，對貨幣政策轉變的預期可能需要重新校準。



此外，美國政府近期不斷推出貿易保護主義舉措，讓投資者普遍感到不安，傾向於減少風險持倉。美國總統特朗普26日在白宮簽署公告，宣佈對進口汽車加徵25%關稅，自4月3日起執行。此前，特朗普表示將於4月2日起徵收“對等關稅”。

