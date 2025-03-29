新華社：賴清德開歷史倒車必將遭到可恥的失敗

中評社北京3月29日電／新華社發表文章指出，自詡“務實台獨工作者”的賴清德，阻撓限制兩岸交流無所不用其極。最近他拋出所謂“17項策略”，從清查台灣民眾領用大陸證件、明確島內藝人言行查處範圍，到針對兩岸宗教、文化、教育等領域交流建立審查制度，對兩岸經貿交流“進行策略性的結構調整”，殺氣騰騰，彷彿恨不得立刻關閉兩岸民眾交流往來的大門，再往門前擋上一排嚴嚴實實的路障。



文章指出，這番瘋狂操作，暴露了賴清德和民進黨當局內心深處對兩岸交流的恐懼和仇視。一段時間來，賴清德靠煽動“反中抗中”、升高兩岸對立對抗，來蠱惑島內民眾、騙取選舉私利；上台後為掩蓋施政無能，又“進化”出運用公權力打壓兩岸交流的“新技能”。2016年以來，民進黨當局頻修惡法，粗暴剝奪台灣民眾參與兩岸交流合作的正當權益；豢養網軍抹黑大陸、自編自導“認知戰”鬧劇；甚至濫用行政和司法資源，公然迫害主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士。斑斑劣跡，罄竹難書。究其原因，無非是害怕兩岸民眾走近走親，讓其在島內精心構築的“信息繭房”塌了房，讓其大肆宣揚的“台獨”謊言徹底被識穿。



賴清德上台不足一年，就迫不及待“施展手段”，變本加厲在兩岸人員往來、教育交流、經貿合作等多個領域以各種方式進行阻撓禁限，大肆製造“寒蟬效應”。拒不解除“禁團令”，阻撓兩岸客運直航航點航班全面恢復；要求有關部門全面禁用深度求索（DeepSeek）大模型，阻撓台灣專業人士參與大陸科技、文化事業發展；持續對大陸有關團組和人員赴台參訪交流設卡設限，禁止島內與10所大陸高校交流合作……樁樁件件、粗暴卑劣行徑，充分坐實賴清德就是兩岸交流交往的絆腳石、台海和平的“麻煩製造者”。



賴清德為一黨一己之私“瘋狂輸出”，破壞兩岸經年累月形成的良性互動，“迴旋鏢”終會扎到台灣社會身上，受損的是台灣企業和民眾的利益福祉。有學者指出，在經貿領域，賴清德圖謀兩岸“脫鉤斷鏈”，鼓吹對大陸採取對抗政策，台商正常的投資行為將受到民進黨當局更嚴苛的審查和限制，台灣企業的發展將遭到更嚴重的掣肘和衝擊，最終將傷害台灣經濟本身。由於島內市場有限，不少台灣年輕人期待在機遇更為豐富的大陸找到“用武之地”，賴當局的限制措施無疑將大大壓縮他們來大陸發展的空間。更遑論侵犯人身權益的多項清查規定，將讓台灣社會陷入人人自危的境地。正如台灣輿論所言，“17項策略”使台灣走向“準戒嚴”，賴清德的目的就是讓兩岸交流進入“大限縮、大倒退”的境地。

