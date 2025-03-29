要北所“讓柯文哲看醫生”　黃國昌：將有動作

中評社台北3月29日電／民眾黨前主席柯文哲因涉及京華城案、政治獻金案等爭議，遭到檢方羈押禁見至今。不過日前柯文哲傳出血尿等腎臟問題症狀，因此支持者紛紛向台北看守所要求戒護就醫，不過遭到北所拒絕。對此民眾黨主席黃國昌29日表示，上午已要求柯的辯護律師向北所要求戒護就醫，目前就等北所的回應，“請讓柯文哲看醫生，如果賴政府冷血到這件事情都不肯答應，我就會有所動作。”



柯文哲的妻子陳佩琪28日晚間發文表示，柯文哲已經多次向他表明，民進黨政府在沒有證據之下，既然已經走到這地步，只能選擇把他關押到死。“很感謝大家對他的支持，我會陪伴他到他生命最後一刻，但也懇求大家和律師，若我先走了，千萬不要通知他，讓他平靜地在獄中走吧！”



中時新聞網報導，貼文一出也引發各界關心，黃國昌29日上午受訪時表示，他看到貼文感到非常難過與擔心，因此隨即請太太去陳佩琪家陪著。



黃國昌說，現在她最希望的事情是民進黨政府、賴清德、“法務部”跟台北看守所，請有一些基本的人性，現在柯文哲的健康狀況，台大醫學院名譽教授都出來公開呼籲了，結果台北看守所卻還是用很傲慢的態度不讓他就醫，這讓大家完全沒辦法接受。



“因為這已經不僅僅是不遵守法治的政府，是連基本的人性都沒有的政府。”黃國昌說，他早上特地跟柯文哲的辯護人要求，立即請台北看守所回覆，到底要不要讓柯文哲主席戒護就醫，“如果台北看守所還是用相同傲慢的態度拒絕，我今天會有相對應的行動。”



至於網路上有支持者質疑柯文哲可能“被下藥”，黃國昌則直言“任何的可能性我們都不預設立場”，但要相信科學與醫療的專業。